Sucker Punch über Ghost of Yotei DLC: "Es gibt noch Raum für Verbesserungen... Dann schauen wir uns das sicher genau an."

Jeder, der Ghost of Yotei gespielt hat, seit der von Sucker Punch entwickelte Titel Anfang des Monats erschienen ist, wird einigermaßen vertraut sein, wie die Geschichte ordentlich in einen Bogen eingebunden ist. Es ist eine komplette Geschichte von Anfang bis Ende, was bedeutet, dass es keine klaffende Lücke für DLCs oder ähnliches gibt, die es zu füllen gilt. Müssen wir also damit rechnen, dass irgendwann ein DLC erscheinen wird?

Game Informer fragte kürzlich Co-Director Jason Connell, ob er die Geschichte von Atsu als abgeschlossen ansieht, worauf er antwortete:

"Ich sehe es so, als wäre ein Kapitel abgeschlossen, aber sie hat noch so viel mehr vor sich. Sie lernt gerade plötzlich, wieder ohne ihren Bruder mit ihrer Nichte und als Ersatzmutterfigur zu leben. Die Rache liegt nun vollständig hinter ihr, aber sie ist noch nicht vollständig geheilt. Sie ist viel geheilt und hat gelernt, eine Zukunft jenseits von Rache zu sehen.

"Aber wie sieht diese Zukunft aus? Wird es einfach nur glatt segeln? Ich denke absolut nicht. Und das ist eines der interessanten Dinge an Atsus Geschichte, das sie auch wirklich nachvollziehbar macht."

Connell wurde dann gefragt, ob dies bedeutet, dass es Platz für DLCs gibt, woraufhin er hinzufügte:

"Ich denke, wir sind an einem Punkt im Projekt, an dem wir es einfach veröffentlichen und sehen können, was bei den Leuten ankommt und was die Leute lieben und was die Leute gerne hätten, wenn sie vielleicht mehr über Atsu wüssten."

Er betont weiter: "Natürlich lieben wir Atsu und wir denken, dass es ein großartiger Charakter ist. Und genau wie bei Jin, wenn es Raum gibt, es zu verbessern oder einige neue Elemente zum Leben zu erwecken oder Klarheit um der Erzählung willen und es in das fällt, was für Sucker Punch am besten ist, dann werden wir uns das auf jeden Fall genau ansehen."

Möchten Sie zu Yotei zurückkehren, um die Reise von Atsu fortzusetzen, oder betrachten Sie das Abenteuer auch als abgeschlossen?