Sucker Punch über das GTA VI-Delay: "Das war ein großartiger Tag"

Es ist nichts Neues, dass Entwickler und Publisher darauf bedacht sind, ihre Spiele vor große Veröffentlichungen zu verschieben, und erst letzte Woche haben sich mehrere Unternehmen beschwert und/oder Maßnahmen ergriffen. Aber... Nichts ist größer als Grand Theft Auto VI, natürlich.

Die einjährige Verzögerung des Spiels von Herbst 2025 bis Mai 2026 war enorm und schickte Schockwellen durch die Veröffentlichungspläne anderer Unternehmen, wobei einige die kostspielige Entscheidung getroffen hatten, ihre Spiele zu verschieben - nur um erneut neben Rockstars sechstem Teil zu landen. Doch nicht alle sahen das negativ, denn wer noch plante, seine Spiele in diesem Herbst zu veröffentlichen, wurde seinen ärgsten Konkurrenten tatsächlich los.

In einem Interview mit MinnMax wurde der Creative Director von Sucker Punch, Nate Fox, gefragt, ob Champagner geknallt sei, als die Verzögerung von Grand Theft Auto VI bestätigt wurde. Fox lächelte von Ohr zu Ohr und antwortete:

"Wir sind alle immer noch verkatert. Mehrmonatiger Kater. Das war ein toller Tag."

Sucker Punch arbeitet an Ghost of Yotei, das kürzlich den Goldstatus erreicht hat und damit voll und ganz bereit für seine Premiere am 2. Oktober ist.