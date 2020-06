Ghost of Tsushima wird am 17. Juli exklusiv auf der Playstation 4 erscheinen, daran hat uns Entwickler Punch Ende der Woche auf ihrem Twitter-Account noch einmal erinnert. Um den Fans die Wartezeit zu erleichtern (was unserer Meinung nach eher einen gegenteiligen Effekt hat), hat das Studio vier frische Artworks zum Spiel veröffentlicht, die ihr unten sehen könnt. Scheint ein hübsches Spiel mit wechselnder Kulisse zu werden, wir sind sehr gespannt.