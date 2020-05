Sucker Punch spricht von "tödlich präzisen" Schwerthieben in Ghost of Tsushima

Vor kurzem zeigte uns Sucker Punch endlich konkretes Gameplay zum kommenden Ghost of Tsushima. Während das Open-World-Design an die gängige Ubisoft-Formel erinnert, gehen die Meinungen zu den Kampfsequenzen auseinander. Einerseits erinnern Konter-Mechaniken und der Einsatz von Gadgets an Batman: Arkham City, andererseits haben wir auch Eins-gegen-Eins-Duelle gesehen, die mit einem einzigen Schwerthieb entschieden wurden. Darüber spricht Direktor Nate Fox nun im offiziellen Podcast von Playstation etwas genauer und umschreibt die "tödlich präzisen" Begegnungen als ein Kernelement des Spiels:

"Wir haben diesen Spruch, mit dem wir den Kampf im Spiel beschreiben, und der lautet wie folgt: 'Schlamm, Blut und Stahl'. Wir möchten, dass es sich wirklich geerdet und tödlich präzise anfühlt. Wenn ihr jemals einen Samurai-Film gesehen habt, dann wisst ihr, was [ich meine]. Diese Männer strecken sich gegenseitig mit einem einzigen Schlag ihres Schwertes nieder und diesen filmischen Samuraikampf festzuhalten, ist etwas anderes als das, was viele Spiele tun. Weil es bedeutet, dass ihr sehr schnell sterben könnt, so wie die Feinde auch. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir es richtig [begriffen] haben. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und denken, dass sie auf dem Bildschirm gut angezeigt werden."