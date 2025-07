Sucker Punch-Regisseur "würde gerne an mehr Infamous arbeiten"

Zwei Stunden mit Infamous: First Light am 2. September 2014 um 08:11 NEWS. Von Martin Eiser Diese gestrige Ausgabe von Gamereactor Live hat sich der Standalone-Erweiterung von Infamous: Second Son gewidmet. Wir werfen also einen Blick auf Infamous: First Light,...

Wir spielen Infamous: First Light im Livestream am 1. September 2014 um 14:24 NEWS. Von Martin Eiser Zum Wochenstart gibt es neue Ausgabe von Gamereactor Live. In den zwei Stunden widmen wir uns diesmal dem neuen Infamous-Spinoff von Sucker Punch. Infamous: First Light...

Preis für Infamous: First Light am 30. Juli 2014 um 17:31 NEWS. Von Martin Eiser Sony hat uns gestern verraten, dass Infamous: First Light auch als Disc-Version in den Handel kommen wird. Heute gibt es endlich auch den Preis für beide Version. Digital...