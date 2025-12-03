Suche nach dem vermissten MH370, um 11 Jahre nach dem Verschwinden des Flugzeugs neu starten zu können: Hier ist, was man wissen muss

HQ

Malaysia wird die Tiefseesuche nach Malaysia Airlines Flug MH370 am 30. Dezember wieder aufnehmen und damit die Hoffnung erneuern, das vor mehr als einem Jahrzehnt mit 239 Personen an Bord verschwunden Jet endlich zu finden.

Die Boeing 777 verschwand kurz nach dem Start in Kuala Lumpur im März 2014. Satellitendaten deuteten später darauf hin, dass es vom Kurs abgekommen und irgendwo im südlichen Indischen Ozean abgestürzt ist, was eine der komplexesten und kostspieligsten Luftfahrtsuchaktionen der Geschichte auslöste.

Eine 55-tägige Intermittierende Mission

Das malaysische Verkehrsministerium teilte mit, dass das US-amerikanische Marinerobotikunternehmen Ocean Infinity eine 55-tägige intermittierende Mission in hochprioritären Gebieten unter einer "No-find, no-fee"-Vereinbarung durchführen wird. Das Unternehmen wird nur dann bezahlt, wenn Wrackteile gefunden werden.

Beamte sagten, die erneute Bemühungen spiegeln das Engagement der Regierung wider, Familien einen Abschluss zu bringen. China, das bei der Katastrophe mehr als 150 Staatsbürger verloren hat, erklärte, es schätze Malaysias erneute Anstrengung.

Frühere Suchaktionen, darunter eine große multinationale Operation und eine frühere Ocean Infinity-Mission im Jahr 2018, fanden keine Spur des Flugzeugs, obwohl Trümmer an afrikanischen Küsten und Inseln im Indischen Ozean an Land gespült wurden.