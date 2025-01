Succession Schöpfer enthüllt sein nächstes Projekt

HQ

Succession und Peep Show-Schöpfer Jesse Armstrong ist derzeit einer der größten Namen im Fernsehen, vor allem, da viele Fragen gestellt werden, was er als nächstes tun wird. Die Emmy-prämierte Serie war ein großer Erfolg für HBO, und es scheint, dass der Fernsehsender Armstrong vorerst behalten wird.

Wie Deadline berichtet, arbeitet Jesse Armstrong erneut mit HBO an einer originellen Filmidee an der Seite von Executive Producer Frank Rich, der auch Executive Producer bei Succession war. Der Film folgt vier Freunden, die sich in den Wirren einer Finanzkrise treffen.

Armstrong ist zwar eher für seine TV-Arbeit bekannt, aber er hat auch in der Vergangenheit Filme geschrieben, darunter In the Loop im Jahr 2009 an der Seite von Armando Iannucci. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum oder einen Titel für Armstrongs neuen Film, aber wir gehen davon aus, dass wir bald mehr Details erfahren werden.