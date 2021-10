Subnautica-Entwickler Unknown Worlds gehört nun dem PUBG-Mutterunternehmen

HQ

Krafton Inc. (PUBG: Battlegrounds) hat sich diese Woche ein sechstes Entwicklerstudio gekauft. Unknown Worlds schließt sich dem Entwicklerverband von Bluehole Corp. Dreamotion, PUBG Studios, Rising Wings und Striking Distance an, verrät uns die Muttergesellschaft stolz in einer Pressemitteilung. Unknown Worlds kennt ihr wahrscheinlich von Subnautica und dessen Fortsetzung Subnautica: Below Zero.

Krafton spricht davon, dass Unknown Worlds die interne "Entwicklerkapazität" des Unternehmens erhöhe und dass sie gemeinsam "einzigartige Erfahrungen für ein globales Publikum schaffen" wollen. An der bestehenden Firmenstruktur soll sich vorerst nichts verändern, wird in der Pressemitteilung mehrmals beteuert. Das aktuelle Vorhaben von Unknown Worlds ist die Fertigstellung von Subnautica: Below Zero, das sich momentan im Early Access befindet. Eigenen Aussagen zufolge wird Krafton "keine Mühen scheuen", um die Leute aus San Francisco dabei zu unterstützen.