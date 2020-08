Subnautica und Below Zero tauchen Anfang 2021 gemeinsam auf Nintendo Switch unter

Auch Unknown Worlds Entertainment hat etwas zum heutigen Nindie-Stream beigetragen, denn die Entwickler von Subnautica werden ihre beiden feuchtfröhlichen Unterwasser-Abenteuer nächstes Jahr auf die Nintendo Switch bringen. In einem Video sehen wir erstes Gameplay der Unterwasser-Erfahrung, die Anfang 2021 auf dem Hybriden veröffentlicht werden soll. Neben Subnautica ist übrigens auch von der Standalone-Erweiterung Subnautica: Below Zero die Rede - das Spiel wird bis zu diesem Zeitpunkt also aus der Early-Access-Entwicklung austreten.

