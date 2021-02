Subnautica: Below Zero wacht Mitte Mai vollständig aus Early-Access-Winterschlaf auf

You're watching Werben

Subnautica ist ein großer Erfolg für Unknown Worlds Entertainment geworden, deshalb arbeiten sie seit einer Weile an einer eigenständigen Erweiterung, die das warme Tropen-Klima des Unterwasserspiels gegen eiskalte Umgebungen und längere Erkundungstouren an Land (oder eher auf dem Eis) austauscht. Der neue Trailer von Subnautica: Below Zero enthüllt den 14. Mai als Erscheinungsdatum des Abenteuers auf PC sowie auf allen Konsolen. Ein Ende der Eiszeit ist also am Horizont erkennbar.