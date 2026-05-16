Subnautica 2 Leak löst eine starke Reaktion des leitenden Designers des Spiels aus: "Ich verstehe, warum Leute das machen"

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Subnautica 2 war bereits ein großer Erfolg für das Team, und das Spiel ist auf Steam mit Hunderttausenden aktiven Spielern sofort aus dem Regal gekommen. Doch Anfang dieser Woche sah es etwas düsterer aus, als eine frühe Version des mit Spannung erwarteten Titels auf mehreren Seiten geleakt wurde.

In einem Interview mit Eurogamer beschreibt der leitende Spieleentwickler, wie das heutige Spieleklima, steigende Preise und finanzieller Stress dazu führen, dass sich manche Spieler unter Druck gesetzt fühlen, Spiele zu raubkopieren. Er betont jedoch auch, dass dies jahrelange harte Arbeit erfordert und wie diese Personen betroffen sind.

Er sagte gegenüber Eurogamer:

"Geld und Wirtschaft sind sehr hart. Ich verstehe das. Es war nicht die Piraterie, die mich störte. Es waren die Leute, die hier ganz offensichtlich hereinkamen und es den Leuten ins Gesicht winkten, die darauf warteten, legal zu spielen. Das war der Teil, der mich geärgert hat."

Unterdessen verkauft sich Subnautica 2 weiterhin in rasantem Tempo, sodass die Zukunft sehr vielversprechend aussieht. Das Spiel ist auf PC und Xbox Series X/S erhältlich für alle, die unter die Wellen tauchen möchten.

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