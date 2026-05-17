Subnautica 2 Fans gespalten wegen unsterblicher Meeresbewohner

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Subnautica 2 hat kaum Early Access erreicht, bevor die Spieler schon etwas gefunden haben, worüber sie sich beschweren können. Diesmal geht es um die Fische. Oder besser gesagt, die Tatsache, dass sie scheinbar nicht sterben können.

Laut Game Rant haben mehrere Spieler darauf hingewiesen, dass selbst kleine Fische scheinbar immun gegen Schäden sind, egal ob man versucht, sie mit Werkzeugen zu treffen oder sie versehentlich mit einem Fahrzeug überfährt. Die Kritik ist nicht unbedingt, dass die Leute Subnautica 2 in eine Art Unterwasserschlachthaus verwandeln wollen, sondern vielmehr, dass es sich seltsam anfühlt, wenn eine Überlebenswelt voller gefährlicher Tiere nicht sehr glaubwürdig auf die Handlungen des Spielers reagiert.

Gleichzeitig entspricht das ganz der langjährigen Designphilosophie von Unknown Worlds, bei der Subnautica immer mehr auf Erkundung, Verwundbarkeit und Respekt vor dem Ozean ging als darauf, ein Waffenarsenal aufzubauen und das Ökosystem gewaltsam zu säubern. Die Frage ist einfach, ob diese Grenze etwas zu offensichtlich wird, wenn nicht einmal die kleinen Fische sich dafür interessieren, von einem Unterwasserfahrzeug überfahren zu werden.

Unsere Rezension zum Spiel finden Sie hier.

Spielst du Subnautica 2, und ist dir das auch aufgefallen?