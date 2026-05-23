Subnautica 2 Entwickler reagieren auf Beschwerden über unverwundbare Fische

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Unknown Worlds hat die jüngste Kritik an Subnautica 2 nun in einem offenen Brief an die Spieler angesprochen. Wie wir bereits berichtet haben, haben mehrere Spieler Probleme mit den unbesiegbaren Fischen des Spiels und dem Verhalten der Unterwasserkreaturen in der Early-Access-Version gehabt, und die Entwickler erkennen nun an, dass das Gleichgewicht nicht ganz da ist, wo es sein sollte.

Das Studio schreibt, dass sich bestimmte Begegnungen mit Raubtieren derzeit eher frustrierend als aufregend anfühlen und dass die Werkzeuge, die die Spieler zur Bewältigung dieser Bedrohungen haben, nicht immer klar oder befriedigend sind. Deshalb arbeiten sie nun an Anpassungen unter anderem an Aggressionsmustern, Aggro-Reichweite, Notfall-Flares, dem Überlebenswerkzeug und wie Kreaturen mit Fahrzeugen und Basen interagieren.

Unknown Worlds schreibt:

"Subnautica war schon immer auf Verwundbarkeit, Erkundung und Überleben aufgebaut, statt auf traditionellen waffenbasierten Kampf. Wir glauben, dass dies ein Teil dessen ist, was das Spiel einzigartig macht. Dieses Design funktioniert jedoch nur, wenn die Kreaturenbegegnungen fair, lesbar und fesselnd wirken."

Mit anderen Worten: Das Studio scheint entschlossen zu sein, dass Subnautica 2 kein traditionelles Unterwasser-Actionspiel wird, erkennt aber auch an, dass Begegnungen mit Kreaturen fairer und verständlicher sein müssen als jetzt.

Würdest du lieber Fische links und rechts beschießen?