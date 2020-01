Subnatutica inzwischen bei über fünf Millionen nassen Tiefseetauchern

Es freut uns zu hören, dass auch kleine Titel große Anziehungskraft ausüben und mehrere Millionen Exemplare verkaufen können. Der Entwickler Unknown Worlds Entertainment hatte mit ihrem feucht-fröhlichen Survival-Game Subnautica bereits im Early-Access einen Riesenerfolg und seitdem ist es auf mehreren Plattformen veröffentlicht worden, was weitere Spieler anzog. Mittlerweile wurde der Meilenstein von fünf Millionen Spielern geknackt, wie das Unternehmen in einer Erklärung an GamesIndustry bekanntgab. Nach offiziellen Angaben wurden 5,23 Millionen Exemplare des Spiels auf allen Plattformen verkauft. Erhältlich ist der Tiefseespaß auf PS4, Xbox One und PC/Mac (Steam und Epic Games Store), mehr Infos und Eindrücke zu Subnautica gibt es in unserem Test.