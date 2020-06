Subject 2923 schließt Remnant: From the Ashes im August ab

Gunfire arbeitet an einem letzten DLC für ihr Actionspiel Remnant: From the Ashes, das am 20. August auf allen Plattformen erscheint. Wir werden mit "Subject 2923" in ein frostiges Gebiet vorstoßen und neuen, sehr ekligen, tierischen Feinden gegenüberstehen. In der Pressemitteilung haben wir erfahren, was inhaltlich auf uns zukommt: "Drei einzigartige Zonen, sechs anspruchsvolle Quests, sechs gefährliche Bosse" und neue Ausrüstung. All diese Inhalte werden sich auch im Überlebensmodus Einzug erhalten, der kürzlich mit dem Add-On Swamps of Corsus in die Konsolenversionen des Spiels gelangte. Remnant: From the Ashes ist verfügbar auf PS4, PC und Xbox One.

You're watching Werben