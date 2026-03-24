Subaru wird nächste Woche einen neuen EV-SUV vorstellen.

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Subaru bereitet sich darauf vor, sein elektrisches Sortiment erneut zu erweitern und kündigt einen brandneuen EV-SUV an, der auf der New York International Auto Show debütieren wird. Obwohl Details noch geheim gehalten werden, hat das Unternehmen bereits eine Schlagzeilenzahl bestätigt: Dieses kommende Modell wird 420 PS leisten und damit der bisher leistungsstärkste Serien-Subaru sein.

Der Teaser selbst verrät nicht viel. Ein schattiges Bild zeigt den SUV auf einer Küstenstraße, wobei nur wenige Designmerkmale sichtbar sind. Dazu gehören Subarus mittlerweile bekannte Multi-Pod-LED-Beleuchtung, ein beleuchtetes Frontlogo und Dachrelinge.

Wie erwartet wird das neue Elektrofahrzeug über Subarus Allradantrieb verfügen, ein fester Bestandteil des gesamten Modellangebots. In Kombination mit den 420 PS deutet das darauf hin, dass dies ein deutlich leistungsorientierteres Modell sein könnte als aktuelle Modelle wie der Solterra.