Subaru teasert einen brandneuen STI mit Gasmotor an

Es war ein trauriger Tag im Jahr 2022, als Subaru ankündigte, dass der WRX STI 2022 die letzte echte STI-Generation mit einer internationalen Veröffentlichung sein würde und dass man sich in Zukunft stattdessen ausschließlich auf seine "milderen" und vernünftigeren Modelle ohne Rallye-Erbe konzentrieren werde. Nun scheint der japanische Autoriese aber Zeit gehabt zu haben, es zu bereuen, was wir bei Gamereactor natürlich als echtes Zeichen von Frische werten. Anscheinend arbeitet Subaru sowohl an einem elektrischen STI als auch an einem mit Benzinmotor, der den Skizzen nach zu urteilen mit dem GR Corolla zu konkurrieren scheint.

Motor1.com:

"Mittlerweile sieht das Performance-B STI-Konzept mit Verbrennungsmotor aus wie ein richtiger GR Corolla kämpfender Hot Hatch mit einem spürbar größeren Dachspoiler. Es ist nicht der erste Teaser, den wir gesehen haben. Subaru hatte das Auto ursprünglich Anfang Juni vorgestellt. Die prallen Kotflügel und das gesamte Frontdesign deuten auf eine WRX-basierte Luke hin. Sie werden auch Lüftungsschlitze auf beiden Seiten der Hutze auf der Motorhaube entdecken."