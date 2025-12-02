Styx: Blades of Greed wurde auf Februar 2026 verschoben

HQ

Wenn du immer noch gehofft hast, dass Styx: Blades of Greed in diesem Kalenderjahr erscheint, obwohl wir jetzt im Dezember sind, ist es Zeit, deine Erwartungen zu dämpfen, denn der Entwickler Cyanide Studio hat bestätigt, dass das Spiel später als geplant erscheint.

Wie in einem Steam-Blogbeitrag bestätigt wurde, wurde bekanntgegeben, dass der Titel nun am 19. Februar 2026 erscheinen wird, wobei die zusätzliche Zeit benötigt wird, um sicherzustellen, dass das Spiel beim Start in bestmöglichem Zustand ist.

Cyanide erklärt: "Die Entwickler nehmen sich ein paar zusätzliche Monate, um alles zu verfeinern, die Dinge zu optimieren, die noch angepasst werden müssen, und dafür zu sorgen, dass meine große Rückkehr so glorreich (und chaotisch) wird, wie sie es verdient.

"Ein viel schärferes Abenteuer. Eine, die es wert ist, wieder in meine leicht schmutzigen, perfekt stilvollen Stiefel zu schlüpfen."

Da dieses Datum nun festgelegt ist, kannst du unten den neuesten Trailer zum Spiel sehen.