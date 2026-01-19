Styx: Blades of Greed Demo-Vorschau: Petzen bekommen Styxes

HQ

Es fühlt sich an, als wäre es schon eine Weile her, seit wir richtige Stealth-Spiele hatten. Hitman übertrifft uns ab und zu mit Promi-Spezialleveln, aber wo wir früher Stealth-Spiele mit Titeln wie Dishonored, Thief, Metal Gear Solid V und mehr aus den Ohren kamen. Ich denke, wir brauchen auch mehr Spiele, in denen wir als Goblin spielen, was ein noch selteneres Subgenre ist, daher kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass Cyanide Studio mit Styx: Blades of Greed zurück ist.

Eigentlich habe ich ein Geständnis zu machen. Ich bin nie dazu gekommen, die ersten beiden Styx-Spiele zu spielen. Sie sind momentan kostenlos auf Epic und ich habe sie mir zugelegt, aber für mich war Blades of Greed völlig neu. Es gibt etwas Story-Kontext, den ich übersehe, aber die auf Steam angebotene Demo für das Spiel ist eine großartige Möglichkeit, loszulegen. In einem Tutorial besiegen wir einen riesigen Golem von innen, und von dort aus sehen wir die Mischung aus Fantasy-Action und Parkour-Stealth, die Styx zu einer Goblin-Ikone machte. Die Demo enthält ein paar Stunden Inhalt, und obwohl ich anfangs nur streamen wollte (wie unten zu sehen ist), konnte ich Styx selbst nach dem Abschluss der neuesten Ausgabe von GR Live nicht wirklich aus der Hand legen.

HQ

Styx: Blades of Greed mag das Ganze wie ein Actionfilm starten, aber es ist in erster Linie ein Stealth-Spiel. Styx kann eine Kampfbegegnung mit vielleicht ein oder zwei Wachen überleben, aber zwei Treffer reichen oft aus, um dich zum letzten Checkpoint zu bringen. Wir werden dazu ermutigt, unauffällig zu sein, nicht weil wir am Ende eines Levels Bonuspunkte bekommen, sondern weil es für die Erzählung des Spiels und die Welt Sinn macht. Das bringt mir schon einige Bonuspunkte ein, während Stealth-Spiele oft so wirken, als würden sie einen viel zu leicht mit gezogenen Waffen losgehen lassen.

Werbung:

Was Sticks an Gesundheit verliert, macht er durch Mobilität mehr als wett, und es fühlt sich so an, als würde Styx: Blades of Greed wirklich ein Gefühl von Vertikalität im Leveldesign steigern. Größere, offenere Flächen in den Levels, die wir gespielt haben, verleihen einigen Bereichen ein Batman: Arkham-Gefühl und geben dir die Möglichkeit, Gegner in Ruhe auszuschalten, anstatt dich auf eine vorgegebene Lösung für das Schleichpuzzle eines schmalen Korridors einzulassen.

HQ

Auf Dächer zu klettern und um Fensterfenster herumzuklettern, um bessere Winkel zu bekommen, macht viel Spaß, und Styx' Bewegungen reagieren gut. Von Feind zu Feind zu springen, ihn lautlos zu töten, um dann ihren Nachbarn auszuschalten, gibt eine befriedigende Befriedigung, wenn man es schafft, ein ganzes Gebiet zu vernichten, ohne entdeckt zu werden. Die Werkzeuge, die du bekommst, helfen ein wenig, wie Bolzen, die man aus der Ferne zum Snipen von Zielen oder Sand, die eine nahegelegene Fackel löschen und dir helfen, das Level ungesehen zu durchqueren, aber ich habe festgestellt, dass Styx sie nicht braucht, um ein Meister der Schleichtechnik zu sein. Schließlich kann er, solange er etwas von seiner Bernsteinleiste hat, unsichtbar werden und an jedem Hindernis vorbeischleichen, mit dem man sonst etwas kreativ werden müsste.

Wir hatten nicht viel von der Geschichte zu sehen, aber nach dem, was wir gespielt haben, scheint es eine spannende Erzählung zu sein, in der Styx im Grunde ein Unhänger für die magischen Steine namens Quartz wird. Dass unser Protagonist ein magischer Süchtiger und kein Goblin mit einem Herz aus Gold ist, ist eine nette Ergänzung, die in der vollständigen Veröffentlichung nächsten Monat interessant sein dürfte, um sie weiter zu erforschen. Leider bin ich mir nicht sicher, ob wir Styx' Rückkehr schon im Februar sehen werden.

Werbung:

HQ

In der Demo sind wir auf einige Fehler gestoßen. Nach einer Zwischensequenz, in der Styx seine Schleichfähigkeiten bewies, indem er völlig unsichtbar war, wurden wir in der Luft in den Tod katapultiert und mussten vom letzten Kontrollpunkt neu starten. Das visuelle Poppen in den Umgebungen war während der Zwischensequenzen überall, und die Todesanimationen der Gegner wirkten besonders leblos. Das waren keine großen Probleme und haben das Gesamterlebnis der Styx-Demo nicht ruiniert, aber es sind Probleme, die man in einem Spiel erwarten würde, das mindestens wenige Monate vor der Veröffentlichung ist. Wenn sie während des gesamten Launches bestehen bleiben, könnte das zum Missfallen vieler Spieler sein, die nicht wollen, dass ihr neuestes Styx-Abenteuer wie ein Jahrzehnt zuvor aussieht.

Nach unseren ersten Eindrücken scheint Styx: Blades of Greed ein einfaches, aber effektives Stealth-Spiel zu sein. Es versucht nicht, das Rad neu zu erfinden, aber die neuen Elemente, die hinzugefügt werden, bieten eine Menge zusätzlicher Werkzeuge für dein lebendes Schweizer Taschenmesser von einem Goblin. Das Durchqueren der riesigen Welt, die aus linearen Flächen besteht, die zu einem beeindruckenden Ganzen zusammengefügt sind, macht viel Spaß, und auch wenn es nicht so aussieht, als würde dieser Goblin das Gewicht des Stealth-Genres auf seinen Schultern tragen, ist sein neuestes Abenteuer ein großartiges Beispiel dafür, warum diese Spiele mehr Aufmerksamkeit brauchen.