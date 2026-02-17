HQ

Unter den Rogueeliten, Roguelikes, Soulslikes, Deckbuildern, Friendsloppern und allen anderen "neuen" Genres, die heutzutage in Videospiel-Läden versteckt sind, fühlt es sich so an, als hätten Stealth-Spiele einen kleinen Schritt zurückgetreten. Ironischerweise ist das Genre, das von dir verlangt, im Schatten zu bleiben, von ihnen umhüllt worden. Thief, Dishonored, beide sind aus dem Mainstream verschwunden. Metal Gear Solid gibt es noch, bekommt aber hier und da ein paar Remakes. Assassin's Creed war schon immer mehr Action als Schleichen, besonders jetzt mit den RPG-Elementen. Eigentlich gibt es nur noch Hitman, das gerade seine eigene Fortnitifizierung durchläuft, da es Prominente mit uns heranzieht, die wir töten können, in der Hoffnung, dass wir unseren mit dem Barcode versehenen Glatze nicht zurücklassen.

Es mag die meisten Spieler frustrieren, ständig Spielstände zu laden und keine Chance zu haben, dem Gegner direkt zu begegnen, falls er entdeckt wird, aber ich war schon immer ein Fan dieses einzigartigen Gefühls eines echten Stealth-Spiels. Die Vorstellung, dass du nicht so groß oder so schlimm bist wie die Gegner vor dir, sondern sie alle mit schnellem Denken und genug Gift besiegen kannst, um jeden Elefanten auf der Erde auszurotten. In einer der längsten Form-Intros, die ich je gemacht habe, ist das der Grund, warum ich besonders die Rückkehr unseres Freundes Styx mag.

Styx: Blades of Greed setzt in unmittelbarer Gefahr auf, also werde ich keine Zeit mehr verschwenden, um den Verlust von Stealth als Mainstream-Spielegenre zu betrauern, denn hier haben wir es in Scharen zurück. Nachdem er einen Berg gestoppt hat, der zum Leben erwacht ist, bekommt Styx einen Vorgeschmack auf den magischen Riss, der Quartz ist, und beschließt, dass er noch ein bisschen mehr davon trinken wird, danke sehr. Die Einsätze steigen später, aber sofort unterscheidet sich Styx: Blades of Greed von all der riesigen Fantasy, die wir heute in unseren Spielen sehen. Styx ist kein Typ, der die Welt oder sogar seine Freunde retten muss. Er treibt sie größtenteils in Gefahr, um mehr Quartz zu bekommen und seine kleinen Gespräche mit einer rätselhaften Entität namens Flux fortzusetzen.

Insgesamt lässt dich die Erzählung von Styx: Blades of Greed nicht völlig überwältigt mit schockierenden Wendungen zurück, noch packt sie dich so sehr, dass du alles in einer Nacht durchspielst. Es ist eine Ausrede, um um die Welt zu reisen, das Gameplay zu erleben – genau hier glänzt Cyanides drittes Styx-Spiel wirklich. Das in Styx: Blades of Greed hinzugefügte Vertikalitätsgefühl ist sofort spürbar. Das Klettern über Wände, das Finden von Holds und Dächerläufen, die dich weit von den Gegnergruppen am Boden führen, nehmen nicht den taktischen Aspekt des Stealths, sondern erhöhen stattdessen das Spieltempo und tragen dem Spiel massiv zugute. In den drei Umgebungen hätten dieselben Gegner leicht langweilig werden können, wenn man ständig am Boden oder in engen Gebäuden feststeckte, aber mit den zusätzlichen Fortbewegungsmöglichkeiten kann man wirklich von Punkt zu Punkt fliegen, mit Miniaturleveln, die in die breiteren, offenen Karten eingebaut sind, um sicherzustellen, dass man weiterhin viel Hockenübung bekommt.

Wenn du Hitman, Dishonored, Metal Gear Solid oder ein anderes Styx-Spiel gespielt hast, weißt du, was dich hier erwartet. Sie rollt von Deckung zu Deckung, schaltet Fackeln aus und sticht lautlos auf Feinde, damit man nicht von gepanzerten Gegnern überrannt wird, die einen mit ein paar Treffern ausschalten können. Das Leveldesign macht deutlich, welche Routen man nehmen kann, um einen Raum oder einen Bereich zu vernichten, und auch wenn es nicht so stark ist wie Arkanes beste Werk, ist es immer befriedigend, wenn man sieht, wie ein großer Gegner aus Gift fällt, gerade wenn man kurz davor ist, seinen Lieblingskollegen vom Rand des Deckes zu stoßen, auf dem er stand. Die Tötungsoptionen, Strategien und Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen, erweitern sich nur mit Styx' Fähigkeiten, Runen, Gegenständen, Quarz-Kräften und mehr. Man kann sich selbst als Ablenkung klonen, Gegner kontrollieren, damit sie von einer Kante springen, und im Anime-Stil die Zeit verlangsamen und jedem Angriff ausweichen, der auf einen zukommt. Wie bei den meisten Stealth-Spielen habe ich es einfach gehalten, mich auf meinen Dolch, meine Flaschen und meine Unsichtbarkeit verlassen, um die meisten Szenarien zu meistern, aber es gibt eine Fülle an Optionen.

Wenn es einen großen Kritikpunkt am Gameplay von Styx: Baldes of Greed gibt – das ansonsten der herausragende Teil des Spiels ist – dann ist es die KI der Gegner. Es ist wirklich ungleichmäßig, und wenn es funktioniert, kann es sich trotzdem etwas veraltet anfühlen. Manchmal können Gegner dich aus der Deckung nicht entdecken, und manchmal haben sie dich durch die kleinste Lücke in einer Wand im Visier gesehen. Während sie eine Leiche untersuchen, wirst du sofort angegriffen, wenn sie an dir vorbeigehen, obwohl es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass sie dich so schnell bemerken. Es war nicht etwas, das ständig vorkam, aber wenn doch, führte es immer zu einem Nachladen.

Styx: Blades of Greed s Probleme existieren größtenteils außerhalb der Hauptspielschleife. Das Spiel leidet immer noch unter visuellen Fehlern, und es ist auch erwähnenswert, dass die Performance auf dem PC manchmal etwas holprig ist. Zumindest ist es irgendwie das Spiel, das mein neues Rechner bisher auf die größte Probe gestellt hat, obwohl es nicht besonders atemberaubend aussieht. Die Optik von Styx: Blades of Greed ist in Ordnung, bis sie es nicht mehr sind. Manchmal verbuggen sich die Gegner oder man sieht, wie die Umrisse eines Charakters lange verweilt, nachdem man ihn durch Wände nicht mehr entdeckt hat, wodurch er rot wird. Texturen, die ein- und ausspringen, treten ebenfalls häufig auf, besonders in Zwischensequenzen.

Die Zwischensequenzen sind ein weiterer Bereich, in dem ein unglückliches Detail auftaucht. Es ist schwer zu erklären, ohne es zu hören, und es ist keine direkte Kritik an der Sprachausgabe, aber es gibt eine Pause, eine Sekunde zwischen jeder Zeile, die die Dialoge in der Zwischensequenz so unnatürlich wirken lässt, dass sie kaum ignoriert werden können. Wie ich schon früh sagte, wird die Styx-Geschichte für viele nicht als eine der besten Erzählungen des Gamings in Erinnerung bleiben, aber sie hätte ohne diese Pausen wirkungsvoller und immersiver sein können, als hätten alle Figuren Angst, durcheinander zu reden, und wollen warten, bis ihr Szenenpartner fertig ist.

Was Styx: Blades of Greed gut macht, macht es wirklich gut. Die Schleich- und Bewegungsmechaniken wirken präzise und macht Spaß. Das metroidvania-artige Fortschrittssystem funktioniert wirklich gut und lässt jede Rückkehr zu einem alten Treffpunkt so wirken, als würde man einen völlig neuen Ort erkunden. Dein Werkzeugkasten ist besser denn je, deine Fortbewegung schneller als je zuvor, und dein Lieblingsgoblin ist gieriger denn je. Es gibt Elemente von Styx: Blades of Greed, die es davon abhalten, unglaublich zu werden, aber es ist eine sehr, sehr gute Zeit, und genau wie Styx selbst bin ich bereit, diesen altmodischen Stealth-Titel mit allen Mängeln zu loben.