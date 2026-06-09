Stuttgart Open: Wer spielt beim ersten ATP-Rasenturnier nach Roland Garros

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Nach Roland Garros hat der Rasenplatz in Deutschland begonnen, mit dem Stuttgart Open, einem ATP-250-Turnier, das bis 2014 auf Sand stattfand, als es das erste Rasenturnier nach den French Open wurde. Letztes Jahr gab es ein hochkarätiges Finale, in dem Taylor Fritz Alexander Zverev besiegte.

Die acht gesetzten Spieler der BOSS Open (so genannt aus gesponserten Gründen) sind:



Ben Shelton

Taylor Fritz

Alexander Bublik

Jiří Lehečka

Tommy Paul (zog sich zurück)

Frances Tiafoe

Davidovich Fokina (bereits in der ersten Runde ausgeschieden)

Corentin Moutet



Die diesjährige Ausgabe hat bereits begonnen, mit einem ersten interessanten Duell zwischen Taylor Fritz, zweitgesetzter in Stuttgart, und Martín Landaluce. Der 20-jährige Spanier besiegte Pierre-Hugues Herbert in der ersten Runde und trifft am Mittwoch auf den amerikanischen Spieler.

Stuttgart Open Spiele am Dienstag, den 9. Juni,

Am Montag besiegte Mattia Bellucci außerdem den siebtgesetzten Alejandro Davidovich Fokina, und der Qualifikant Gauthier Onclin besiegte Giovanni Mpetshi Perricard. Dies sind die für heute geplanten Spiele, die um 11:00 Uhr MESZ beginnen.



Roberto Bautista gegen Marcos Giron



Yannick Hanfmann gegen Aleksandat Kovacevic



Quentin Halys gegen Sho Shimabukuro



Jan-Lennard Struff gegen Alexis Galarneau



Tom Gentzsch gegen Rinky Hijikata



Daniel Altmaier gegen Frances Tiafoe

