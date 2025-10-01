Sturzfluten fordern neun Todesopfer in Odessa

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass sintflutartige Regenfälle in der Südukraine Sturzfluten in Odessa ausgelöst haben, bei denen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen sind, darunter eine ganze Familie, die dem steigenden Wasser in ihrem Haus nicht entkommen konnte. Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, retteten gestrandete Bewohner und zogen Fahrzeuge aus den überfluteten Straßen, während große Teile der Region ohne Strom bleiben. Die Behörden beschrieben die Regenfälle als beispiellos, überforderten die Entwässerungssysteme und überfluteten Häuser, Straßen und Ackerland. Die Rettungsbemühungen dauern an, während die Beamten den Schaden begutachten und nach vermissten Personen suchen.