Sturm zwingt Gaza-Hilfsflottille mit Greta Thunberg zur Rückkehr nach Barcelona

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Greta Thunberg nach Gaza zurückkehren wird. Jetzt wissen wir, dass die Flottille mit Hilfsgütern und pro-palästinensischen Aktivisten, darunter Greta Thunberg, gezwungen war, nach Barcelona umzukehren, nachdem sie auf stürmisches Wetter gestoßen war.

"Wir führten eine Probefahrt durch und kehrten dann in den Hafen zurück, um den Sturm vorbeiziehen zu lassen. Das bedeutete, dass wir unsere Abfahrt verschieben mussten, um Komplikationen mit den kleineren Booten zu vermeiden", sagte die Global Sumud Flotilla Mission in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Windgeschwindigkeiten bis zu etwa 35 Meilen pro Stunde betragen hätten.

Die Organisatoren sagten, die Entscheidung sei getroffen worden, um die kleineren Schiffe zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten, und verschoben die Mission, die darauf abzielt, Hilfsgüter nach Gaza zu liefern. Unter den Beteiligten befinden sich bekannte Schauspieler und Aktivisten, die hoffen, auf die humanitäre Krise in der Enklave aufmerksam zu machen.

Die Gruppe hat kein neues Abfahrtsdatum bekannt gegeben und betont, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Unterdessen bleiben die Spannungen wegen der Versuche, Israels langjährige Seeblockade in Frage zu stellen, hoch, wobei frühere Missionen (wie diese hier) als politisch motiviert kritisiert wurden.