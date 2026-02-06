Sturm Leonardo trifft Spanien und Portugal, wobei ein Toter und Tausende vertrieben werden

HQ

Sturm Leonardo fegte in diesen Tagen über Spanien und Portugal, tötete mindestens eine Person und zwang Tausende zur Evakuierung, da sintflutartige Regen weitverbreitete Überschwemmungen und Störungen verursachten. In Portugal starb laut den Zivilschutzbehörden ein Mann in seinen 60ern, nachdem er beim Versuch, durch ein überflutetes Gebiet in der Nähe von Serpa zu fahren, mitgerissen wurde, während die Rettungsdienste auf Tausende von sturmbedingten Vorfällen reagierten.

Im Süden Spaniens war die Lage besonders schwerwiegend in Andalusien, wo die Behörden wegen "außergewöhnlicher" Niederschläge Rote Alarme ausriefen. Flüsse wie der Guadalete und Guadalquivir überschwemmten ihre Ufer, was die Evakuierung von etwa 3.500 Menschen und den Einsatz von Hunderten von Soldaten zur Unterstützung der Rettungsaktionen veranlasste. Schulen wurden in den meisten Teilen der Region geschlossen, während der Zugverkehr eingestellt und Dutzende Straßen wegen Überschwemmungen und Erdrutschen gesperrt wurden.

Leonardo hat die Auswirkungen einer ohnehin schon brutalen Sturmsaison in Portugal noch verstärkt, das sich noch vom Sturm Kristin erholt. Beamte warnten, dass in den kommenden Tagen weitere Wetterverschlechterung erwartet wird, mit weiteren Spitzenspitzen bis Anfang nächster Woche, was Bedenken aufkommen lässt, dass Überschwemmungen und Schäden an der Infrastruktur auf der Iberischen Halbinsel sich verschärfen könnten...