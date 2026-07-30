Stupid Never Dies startet offiziell im Oktober

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Stupid Never Dies – Das Spiel, in dem du als unglaublich schwacher Zombie spielst, der gegen eine Welt voller Monster kämpfen muss, in der Hoffnung, das eingefrorene menschliche Mädchen, in das du dich verliebt hast, aufzutauen – hat sein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Das Action-RPG erscheint am 21. Oktober oder am 22., je nach Region.

Von Capcom-Veteranen, die an Serien wie Devil May Cry, Dragon's Dogma und weiteren gearbeitet haben, ermöglicht es dir Stupid Never Dies nicht nur, gegen die Horden von Monstern zu kämpfen, die die Erde zu ihrer Heimat gemacht haben, sondern du kannst auch zu ihnen werden. Verschiedene Monster bieten unterschiedliche Kräfte, wenn du sie frisst, sodass du ein Arsenal an Fähigkeiten aufbauen kannst, das der Unterwelt gewachsen ist.

Der Veröffentlichungstrailer selbst ist sehr kurz und konzentriert sich nicht einmal hauptsächlich auf unsere Hauptfigur Davy. Stattdessen werfen wir einen Blick auf die wichtigsten und heißesten Charaktere in Phoenix Zaza Hotfeathers. Wir wissen nicht, ob er Freund oder Feind ist, aber wir hoffen, dass er Ersteres ist, einfach wegen seines unglaublich coolen Designs.