Stupid Never Dies legt in neuem Trailer ein Veröffentlichungsfenster für den Herbst 2026 fest

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2026 hat bereits einige große Veröffentlichungen und viele neue Spiele sind auf uns zugekommen. Wir haben einen etwas ruhigen Sommer, aber im Herbst/Herbst wird es richtig wieder losgehen, und wir haben jetzt ein weiteres Spiel, das sich dieser Phase anschlägt und mit Veröffentlichungen in Stupid Never Dies anschwillt.

Stupid Never Dies stammt von Veteranen von Devil May Cry, Dragon's Dogma und Resident Evil, die ein neues Studio gegründet und dieses einzigartige Actionspiel entwickelt haben. In einer Welt, in der 98 % der Menschheit ausgelöscht wurden, haben Monster die Kontrolle übernommen. Davy, ein junger Zombie, der in ein im Kryoschlaf eingefrorenes Mädchen verliebt ist, wird alles tun, um sie zurückzubekommen. Zum Glück für Davy gibt es einen verrückten Wissenschaftler, der ihm helfen will.

Außerdem gibt es einen Gargoyle in einem Einkaufswagen und einen Typen, der bereit ist, Davys Körper zu modifizieren, um ihm zu helfen, sich durch Horden von Monstern zu kämpfen. Davy ist ein etwas anderer Zombie, da er sich im Laufe des Spiels in andere Monster verwandeln kann und deren Kräfte für eine einzigartige Art von Action-Gameplay nutzt.

Wir haben nur das Veröffentlichungsfenster für Stupid Never Dies, kein genaues Datum, aber da der Herbst vor der Tür steht, vermuten wir, dass wir dieses Datum bald festlegen werden. In der Zwischenzeit sehen Sie sich unten den zweiten Trailer an: