Stuntman: Hollywood belebt die klassische Reihe auf der PS5 wieder.

Stuntman: Hollywood wurde gerade auf State of Play vorgestellt, einem neuen Kapitel der actiongeladenen Serie, die nun nach vielen Jahren der Stille auf der PlayStation 5 zurückkehrt.

Wie bei früheren Spielen ist das Ziel, als Stuntfahrer in verschiedenen großen Hollywood-Produktionen hinter das Steuer zu kommen. Wir können uns auf mehrere spektakuläre Szenen freuen, in denen berühmte Franchises wie Miami Vice, Knight Rider, Death Race und Fast & Furious im Mittelpunkt stehen werden.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Kombination aus Arcade-Rennen, Zerstörung und Präzision, wobei jede Strecke eine Filmszene darstellt, die gedreht werden soll. Die Spieler müssen die Anweisungen des Regisseurs genau befolgen, verschiedene Manöver ausführen und auch den Zeitdruck bewältigen.

Es wurde noch kein Veröffentlichungstermin angekündigt.