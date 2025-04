Stunt-Designer werden 2027 endlich mit einer neuen Kategorie bei den Oscars ausgezeichnet

HQ

Die Stunt-Community in Hollywood fordert seit Jahren mehr Anerkennung für ihre Arbeit, und die Academy hat sich endlich darauf geeinigt, bei den Oscars eine neue Kategorie zu schaffen. Er wird den Titel "Academy Award for Achievement in Stunt Design" tragen und erstmals bei den 100. Academy Awards im Jahr 2027 verliehen, wie Variety gerade berichtet hat.

David Leithch, ehemaliger Stunt-Performer und Koordinator und derzeit Filmregisseur und -produzent (Deadpool 2, Bullet Train und kürzlich The Fall Guy, ein Film über Stunt-Performer), ist dafür verantwortlich, dass dies möglich wird, leitet eine Initiative und bittet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"Seit Jahrzehnten spielen Stunt-Performer, Koordinatoren und Action-Designer eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Kinoerlebnisses und setzen oft ihren Körper aufs Spiel, um unvergessliche Momente auf die Leinwand zu bringen", sagte Jeff Wolfe, Präsident der Stuntmen's Association. "Diese Anerkennung bestätigt die Leidenschaft, Innovation, Kreativität und harte Arbeit, die in jeden Fall, jeden Kampf und jeden Feuerball fließen. Es ist nicht nur ein Gewinn für unsere Branche – es ist ein Gewinn für das Geschichtenerzählen."