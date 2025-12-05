Stunden nach Trumps Friedensabkommen brechen im Osten des Kongo Kämpfe aus

HQ

Am Freitag brachen im Osten der Demokratischen Republik Kongo neue Auseinandersetzungen aus, weniger als einen Tag nachdem US-Präsident Donald Trump den Kongos Felix Tshisekedi und Ruandas Paul Kagame in Washington empfangen hatte, um neue Friedensverpflichtungen zu formalisieren.

Die von Ruanda unterstützten AFC/M23-Rebellen (die nicht Teil des Washington-Abkommens sind) warfen regierungsnahen Kräften weitreichende Angriffe vor. Die Kongo-Armee erklärte unterdessen, dass die Kämpfe in Teilen Südkivus andauerten, und dass ruandische Truppen Bombardierungen durchführten.

Online geteilte Videos zeigten Familien, die in der Nähe von Luvungi flohen, wobei lokale Behörden von zerstörten Häusern und zivilen Opfern berichteten. Analysten warnen, dass die US-Diplomatie die Eskalation zwar kurzzeitig verlangsamt hat, die Kernstreitigkeiten zwischen Kongo und Ruanda jedoch ungelöst bleiben.