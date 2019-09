Stumpfe Gewalt als "Kunst" verpackt: Brutaler Trailer inszeniert blutiges The Surge 2

Focus Home Interactive hat uns in Vorbereitung auf die Veröffentlichung von The Surge 2 in der nächsten Woche mit einem weiteren Trailer versorgt. Die kurzen Gameplay-Einblicke konzentrieren sich auf die möglichst blutige Zerstückelung kybernetischer Cyborg-Feinde, denen wir mit geringer Sorgfalt und viel Wucht Arm- und Beinprothesen herausreißen, um sie an unseren eigenen Exo-Körper anschrauben zu können. Die brutale Zurschaustellung der Tötungen und das Entmenschlichen unserer Gegner wird treffenderweise als "Symphonie der Gewalt" beschrieben - hoffentlich hat Deck13 noch solidere Argumente, als diese pubertäre Zurschaustellung von Macht. Am 24. September werden Fans auf PC, PS4 und Xbox One genau das herausfinden.

