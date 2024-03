Stumble Guys bekommt Besuch von Masters of the Universe

HQ

Stumble Guys war ein ziemlich offensichtlicher Fall Guys-Klon, als es vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, aber seitdem hat es ein wirklich großes Publikum bekommen und seine eigene Identität gefunden. Es ähnelt immer noch sehr Fall Guys, aber heutzutage hat es viele einzigartige Ideen und Konzepte.

Wie jeder beliebte Live-Service-Titel gibt es viele Kollaborationen, und jetzt wurde ein neuer veröffentlicht. Es stellt sich heraus, dass viele beliebte Helden und Schurken aus Eternia den Multiplayer-Spaß besuchen, darunter He-Man und Skeletor, und es gibt sogar eine Masters of the Universe-Karte mit einer neuen Gameplay-Mechanik.

Stumble Guys ist für PC, PlayStation, Switch, Xbox und Smartphones verfügbar. Seht euch unten denStumble Guys Launch-Trailer zu Masters of the Universe an.