Studioleiter und andere Führungspositionen wurden von ZeniMax Online Studios gestrichen

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Im Rahmen der massiven Xbox-Entlassungen, die durch den Reset-Knopf der Marke verursacht wurden, wurden 379 Arbeitsplätze bei ZeniMax überflüssig gemacht, die sowohl die Maryland-Standorte für ZeniMax Media Inc. (das Bethesdas Entwicklungs- und Publishing-Seite abdeckt) als auch ZeniMax Online Studios, den Entwickler hinter The Elder Scrolls Online. Letzteres Studio verlor schließlich mehr als 200 Arbeitsplätze, darunter einige Schlüsselpositionen.

In einer neuen Mitteilung, die von Game File erfasst wurde, sehen wir, dass der Studioleiter Joe Burba, ESO-Executive Producerin Susan Kath, der Studio-Spielleiter Rich Lambert und die Produktionsleiterin Ala Diaz alle ausscheiden, ebenso wie der Audiodirektor, Artmanager, Vizepräsident und Controller des Studios. Laut einer internen Mitteilung des Führungsteams bleiben die meisten von ihnen während dieser Übergangsphase im Einsatz, da bald ein neues Führungsteam aus Studio-Veteranen übernehmen wird. Zu diesem neuen Führungsteam gehören der ehemalige Geschäftsleiter Josh Henderson und Nick Giacomini, der im vergangenen August Spieldirektor von ESO wurde.

"Wir haben großes Vertrauen in Josh und Nick, die Zukunft dieses Studios und das fortschreitende Wachstum von ESO. Da spannende Erfahrungen für unsere Spieler noch bevorstehen, während wir die Arbeit an Update 51 und darüber hinaus abschließen, glauben wir, dass eure Leidenschaft, Kreativität und euer Engagement füreinander und die Gemeinschaft weiterhin als Herzschlag von ESO dienen werden", heißt es in der Mitteilung des alten Führungsteams.

Natürlich wurden weit über hundert weitere ZOS-Mitarbeiter, die nicht Teil des Führungsteams waren, entlassen. 60 leitende QA-Mitarbeiter wurden entlassen, ebenso wie Animatoren, zweisprachige Community-Service-Leiter, Produzenten und viele mehr. Nur 9 Mitarbeiter sollen vor dem 6. Juli über die Einstellung ihrer Position informiert worden sein, viele erfuhren es am Tag des Reset-Knopfs.