Studiocanal lanciert ein neues Genre-Label, das sich Sci-Fi und Horror widmet

HQ

Studio Canal, die Filmproduktionsfirma hinter Blockbustern wie Terminator 2: Tag der Entscheidung und Paddington, gründet ein neues Label, das sich Sci-Fi und Horror widmet. Laut einem Bericht von Variety wird das Genre-Label für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Horror-, Thriller-, Sci-Fi- und Actionfilmen und TV-Serien verantwortlich sein.

Der bekannte Manager Jed Benedict wurde vom Studio als Leiter des operativen Geschäfts eingestellt und wird die redaktionelle Linie der Genre-Inhalte leiten. Benedict wird seinen Sitz in Großbritannien haben und an Ron Halpern, den EVP of Global Production, berichten.

Benedicts "Wissen über Inhalte, sein internationales Netzwerk und seine Expertise in Akquisition, Entwicklung und Produktion machen ihn zum idealen Profil für die Entwicklung der Genre-Inhalte von Studiocanal", sagte Anna Marsh, CEO von Studiocanal. "Dieses neue Label wird unsere Präsenz auf dem Markt erhöhen, auf dem es viele engagierte Genre-Enthusiasten gibt, die wir ansprechen wollen, und es ist mit hohen Ambitionen verbunden, in den kommenden Monaten Projekte unter Jeds Kuratierung anzukündigen."

"Ich freue mich sehr, zu Studiocanal zurückzukehren, das die Gelegenheit ergriffen hat, eine Anlaufstelle für talentierte Künstler – etablierte und neue – mit kühnem und gewagtem visionärem Ehrgeiz zu schaffen", sagte Benedict.

"Das neue Genre-Label gibt uns die Freiheit, im Schatten zu arbeiten, wo wir glauben, dass das Genre-Filmerlebnis das viszeralste, kollektivste und kathartischste aller Arten von Kino sein kann", sagte der Manager, der darauf hinwies, dass sich das neue Label auf Serien und Filme konzentrieren wird, "in denen Geschichtenerzähler nicht vor der Dunkelheit fliehen müssen."