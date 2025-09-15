Studiocanal bringt Agatha-Christie-Klassiker in 4K

HQ

Als Fan von Agatha Christie habe ich immer gehofft, dass diese Verfilmungen den Sprung von Standard-HD zu 4K schaffen, und jetzt ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Studiocanal hat gerade die Veröffentlichung eines neuen Boxsets angekündigt, das vier der kultigsten Leinwandversionen ihrer Werke enthält, die alle neu restauriert und von exklusiven Extras begleitet werden. Sidney Lumets Mord im Orient-Express mit Albert Finney als Poirot. Tod auf dem Nil und Das Böse unter der Sonne, mit Peter Ustinov als Poirot. Der Spiegel zerbrach, mit Angela Lansbury als Miss Marple. Mit aufwendigen Illustrationen, Sammlerstücken und Besetzungen, die mit einigen der größten Namen ihrer Ära gefüllt sind, bietet diese Veröffentlichung die Möglichkeit, Poirot und Miss Marple detaillierter als je zuvor zu betrachten. Sind Sie auch gespannt darauf, diese Filme in 4K zu sehen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!