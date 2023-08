Studio Tolima möchte, dass die Spieler in Koira "ein wenig nachdenken"

HQ

Obwohl es erst vor ein paar Wochen mit der Absicht angekündigt wurde, irgendwann Anfang 2025 auf den Markt zu kommen, hatten wir im Rahmen unserer Zeit in Köln zur Gamescom 2023 die Gelegenheit, uns mit den Entwicklern des kommenden handgezeichneten Abenteuerspiels Koira zu treffen.

Während der deutschen Messe haben wir uns mit Benjamin Lega und Sander Vanhove von Studio Tolima getroffen, um über den kommenden entzückenden Titel zu sprechen. Im Rahmen dieses Interviews haben wir das Duo gefragt, worauf sie sich am meisten freuen, wenn Koira schließlich erscheint, und ihre Antwort hat uns überrascht und einen erstklassigen Einblick in den Ton dieses kommenden Projekts gegeben.

"Ich hoffe wirklich, dass sich die Fans die Zeit nehmen und einfach ein bisschen in der Welt chillen, denn das ist es, was wir versuchen, zu erreichen", sagte Vanhove. "Lassen Sie die Spieler ein wenig nachdenken. Sitzen Sie einfach da, riechen Sie an den Blumen, schauen Sie sich die Schmetterlinge an. Ich hoffe, dass sie das tun."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um einen Blick darauf zu werfen, was die Botschaft von Koira ist und wie Studio Tolima die Zusammenarbeit mit Don't Nod als Publisher empfunden hat.