Studio Rabbiko wird Usagi Shima im Oktober zu PC bringen

Während der Wholesome Games Showcase tauchte der Entwickler Studio Rabbiko auf, um einige zusätzliche Informationen zu seinem bevorstehenden Hasen-Sammelprojekt namens Usagi Shima zu geben. Dies ist ein gemütliches Erlebnis, bei dem das Ziel ist, eine verlassene Insel in ein Hasenparadies zu verwandeln – ein Paradies, das man nach Belieben dekorieren und sonst zu einem Muss für Hasentouristen aller Art machen kann.

Mit Foto-Nebenaufgaben, der Möglichkeit, Freundschaften mit den Bewohnern der Insel zu schließen, sowie einer Vielzahl von Kaninchen-Typen, die man als Stadtbewohner anlocken kann, ist Usagi Shima ein sehr entspanntes Spiel gemacht, ohne Timer oder Stress.

Mit all dem in Aussicht wird Studio Rabbiko planen, Usagi Shima bereits im Oktober zu starten, obwohl das genaue Startdatum noch nicht festgelegt ist. Sieh dir unten einige Bilder des Spiels an.