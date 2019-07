Studio MDHR: Cuphead überschreitet 4 Millionen Verkäufe

Das kanadische Entwicklerstudio MDHR hat aktuell viele gute Nachrichten zu melden: Sie lassen eine Netflix-Serie ihres erfolgreichen Debüt-Projekts produzieren, sie vermeiden Crunch und portieren ihr beliebtes Actionspiel sogar in Elektroautos. Das alles ist nur deshalb möglich, weil sich Cuphead auch weiterhin so toll verkauft.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter enthüllte der Entwickler, dass bereits mehr als vier Millionen Exemplare des Titels verkauft wurden. Zuletzt haben wir vor elf Monaten Verkaufsangaben erhalten, damals wurde von drei Millionen Spielern gesprochen. Wahrscheinlich konnte die Nintendo-Switch-Edition viele neue Fans begeistert haben. Nächstes Jahr könnt ihr das DLC The Delicious Last Course erwarten und erneut in Cuphead eintauchen.