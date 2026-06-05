Studio MDHR arbeitet an einem neuen handanimierten Cuphead Spiel

Das Summer Game Fest läuft, und wir wurden bereits mit einigen großen Überraschungen und Entwicklungen verwöhnt, nicht zuletzt vom Entwickler Studio MDHR, der offenbar Updates zu nicht nur einem, sondern gleich zwei Projekten geteilt hat, an denen das Team arbeitet.

Zunächst bemerkte der Entwickler, dass er intensiv an einem neuen Cuphead-Spiel arbeitet, das als "handanimiertes" Projekt gilt, das Cuphead und seine Freunde wieder zusammenbringen und sie auf ein neues Abenteuer schicken wird.

Im untenstehenden speziellen Präsentationsvideo wird der kommende Titel so beschrieben.

"Die Entwicklung eines brandneuen, handanimierten Cuphead-Videospiels hat begonnen. Unser talentiertes Team arbeitet intensiv an diesem ehrgeizigen Projekt, das Cuphead und seine Freunde auf ein frisches, spannendes Abenteuer mitnehmen wird. Es ist noch ein früher Stadium, aber wir freuen uns darauf, mehr zu enthüllen, wenn die Zeit reif ist."

Hinzu kam Studio MDHR auch mit einem zweiten Cuphead-Titel, nämlich einem pixeligen und retro-inspirierten Plattformer namens Mighty Cuphead Adventure. Laut einer Pressemitteilung wurde dieses Spiel mit der Technologie der jeweiligen Epoche entwickelt, nämlich der Assemblersprache und mit den genauen Spezifikationen des Sega Master System im Blick. Es wird auch mit modernen Plattformen und Technologien kompatibel sein, aber Studio MDHR wird auch eine physische Cartridge für dieses Spiel anbieten, das auf Segas Retro-System verwendet werden kann.

Mighty Cuphead Adventure wird von einem "kleinen Team in unserem Studio" produziert und gilt als "Liebesbrief an die Ära, die uns in die Welt der Videospiele geführt hat", nämlich die 8-Bit-Ära. Sehen Sie sich unten einige Gameplay-Elemente in der Präsentation zusammen mit einigen Bildern an.