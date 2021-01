Studio hinter Don't Starve und Mark of the Ninja wurde von Tencent übernommen

You're watching Werben

Klei Entertainment macht nicht gerade gigantische AAA-Titel, doch seit einigen Jahren haben sie viele Freunde, die ihre Projekte auf der ganzen Welt feiern. Ein Portfolio aus Mark of the Ninja, Don't Starve und das relativ neue Griftlands sind der Grund für diese Begeisterung. Im eigenen Forum erklärte das Studio nun überraschend, dass sie vom chinesischen Megakonzern Tencent aufgekauft wurden. Für das Team ändere sich durch den Führungswechsel aber wohl nicht viel, versichert der Firmengründer Jamie Cheng:

"Hallo allerseits! Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um bekannt zu geben, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Tencent eine Mehrheitsbeteiligung an Klei Entertainment erwirbt. Im Rahmen dieser Vereinbarung behält Klei die volle Autonomie in Bezug auf Kreativität und Betrieb in allen Aspekten des Studios, einschließlich Projekte, Talente und mehr. Es gibt einige langweilige Änderungen in der Buchhaltung, an die wir uns anpassen müssen. Abgesehen davon werde ich das Studio wie bisher weiterführen, ohne Änderungen an Personal, Projekten oder anderen Vorgängen."

Tencent besitzt auch Riot Games, einen der Hauptaktionäre von Epic Games, über 10 Prozent von Bluehole Corp (den PUBG-Entwicklern), 5 Prozent von Ubisoft, 5 Prozent von Activision und vielen, vielen mehr...