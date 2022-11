Studio Ghibli kooperiert mit Lucasfilm

HQ

Über ein kurzes Video auf Twitter hat Studio Ghibli eine Zusammenarbeit mit Lucasfilm an einem neuen Projekt angekündigt. Obwohl das Projekt derzeit unbekannt ist, grassieren Spekulationen.

Die Mehrheit der Fans scheint dies als Ankündigung zu verstehen, dass Studio Ghibli an der nächsten Star Wars: Visions-Serie als vorgestelltes Studio teilnehmen wird, aber einige hoffen auf eine eigenständige Serie oder sogar ein vollständiges Filmprojekt.

So oder so, die Fans sind sehr aufgeregt. Twitter-Nutzer @Fodaycious sagte: "Ein Studio Ghibli Star Wars-Film könnte mich tatsächlich direkt in den Himmel schicken."