Studio Ghibli arbeitet an zwei neuen Filmen

Studio Ghibli ist ein legendäres Animationsstudio aus Japan, das uns fantastische Animationsfilme, wie Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke und Das wandelnde Schloss geschenkt hat. Vor einigen Jahren trat der Regisseur Hayao Miyazaki in den Ruhestand, woraufhin die Filmproduktion drastisch reduziert wurde. Die Rente hat dem weltbekannten Künstler glücklicherweise nicht davon abgehalten, seinem Handwerk weiter nachzugehen. Miyazaki arbeitet an seinem letzten Film, "How Do You Live" und nebenbei entsteht bei Studio Ghibli noch ein weiterer Film, wie wir kürzlich erfahren haben. In einem Neujahrsgruß haben die Animatoren enthüllt, dass sie zwei neue Filme in Arbeit haben. Vielleicht sehen wir einiges dieser laufenden Projekte noch dieses Jahr.

Mein Nachbar Totoro aus dem Jahr 1988.

Quelle: Cartoon Brew.