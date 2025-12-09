Studio Drydock tritt auf der Wholesome Snack Showcase mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Ankündigungen auf der Wholesome Snack Showcase auf

Studio Drydock ist ohne Zweifel einer der Stars der Show für das Jahr 2025 Wholesome Snack Showcase, da das Indie-Studio offenbar nicht nur zu einem Spiel, das es in seiner Pipeline hat, Updates zu teilen, sondern auch zu einem zweiten. Genau, wenn Sie neugierig auf Neuigkeiten über das Wylde Universum gespannt sind, teilen wir gerne mit, dass es Neuigkeiten sowohl zu Wylde Flowers als auch zu Wylde Society gibt.

Was Ersteres betrifft, Wylde Flowers, ist die wichtigste Ankündigung, dass das magische Story-Spiel nun auf PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen ausleihen und gespielt werden kann. Nachdem sie zuvor anderswo gestartet waren und PC sowie Nintendo Switch einschlossen, können Sie nun das erste Projekt des Entwicklers auf zwei neuen Konsolen erleben.

Im Anschluss daran betrifft die zweite Ankündigung das in Entwicklung befindliche Titel Wylde Society. Im Rahmen der Präsentation haben wir einen neuen Blick auf das Spiel bekommen, das schließlich über Steam und möglicherweise noch mehr Plattformen auf den PC erscheinen wird (die obige Ankündigung für Wylde Flowers deutet darauf hin, dass 'potenziell' mit der Zeit Realität werden wird). Dieser Titel ist eine "Historien-Drama-Simulation", in der die Spieler einige Zeit im Pension von Vivian verbringen, wo sie bei den letzten Handgriffen an der Dekoration helfen können, einen schönen Nachmittagstee genießen, einen eleganten Ball bewundern und den Abend dann mit ein wenig Hexerei abschließen können.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für Wylde Society, aber unten sieht man einen Einblick in das Spiel.