Studio, das God of War und The Order: 1886 gemacht hat, wird geschlossen

Ready at Dawn begann sein Leben mit der Herstellung von Edelsteinen wie Daxter, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta und The Order: 1886 für PlayStation, entschied sich aber, ihr Glück auf allen Plattformen mit Deformers zu versuchen. Das hat nicht gerade die Welt in Brand gesetzt, also hat das Studio Lone Echo gemacht und gezeigt, dass sie wissen, wie man erstaunliche Virtual-Reality-Spiele macht. So gut, dass Facebook sich 2020 entschied, sie zu kaufen. Seit Lone Echo II war es jedoch ziemlich ruhig, und jetzt wird es still wie ein Grab sein.

Denn Android Central enthüllt, dass Meta beschlossen hat, Ready at Down endgültig zu schließen, nachdem es im vergangenen Jahr mehrere seiner Mitarbeiter entlassen hat. Dies geschieht sogar, nachdem Meta gesagt hat, dass die Verkäufe von Meta Quest 3 ihre Erwartungen übertreffen, also ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie talentierte Entwickler ihren Job verlieren, damit ein Unternehmen größere Gewinne erzielen kann...