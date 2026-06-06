Studio Abattoir zeigt vor dem Start 2027 einen neuen Blick auf The Pines

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Vielleicht haben Sie unser aktuelles Interview mit Studio Abattoir gelesen, in dem wir mit dem einzigen Entwickler über ihr kommendes und erwartetes psychologisches Horror-RPG, The Pines, gesprochen haben. Falls Sie diesen ausführlichen Artikel noch nicht gelesen haben, tun Sie dies unbedingt hier.

Was den Grund angeht, warum wir heute The Pines erwähnen: Das Spiel war gerade auf der Future Games Show zu sehen, wo ein neuer Trailer zum Projekt vorgestellt wurde und mehr von der bedrückenden und beunruhigenden Atmosphäre gezeigt wurde, die geboten wird.

In einer offenen Welt in einem abgelegenen Wald angesiedelt, dreht sich The Pines ganz darum, die Fassade um die etwas inauthentische Umgebung abzuziehen und das surreale, paranoide und seltsame Geheimnis darunterzuentdecken. Es ist ein Erlebnis, bei dem jede Entscheidung, die du triffst, den Platz des Protagonisten Edward Walker in der Welt beeinflusst, ebenso wie die Bewohner der Umgebung.

Hinzu kommt ein Stalker-System, bei dem du andere Charaktere in der Gegend verärgerst, sie dich irgendwann jagen und deine Anwesenheit in The Pines umso unangenehmer machen könnte. Ebenso gibt es Detektiv- und Mystery-Lösungselemente, die an die Kerngeschichte gebunden sind, sowie Kämpfe, die Ausweichen, Parieren und scharfe Schlagangriffe bieten.

Vieles davon sieht man in Aktion im neuen Trailer zu The Pines unten, alles im Vorfeld des Spiels, das irgendwann 2027 auf dem PC über Steam erscheint.