Studie zeigt: Weiße Kinder aus der Arbeiterklasse werden vom Bildungssystem benachteiligt

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Die unabhängige Untersuchung zu den Bildungsergebnissen der weißen Arbeiterklasse hat ergeben, dass tiefgreifende Reformen erforderlich sind, um das Bildungssystem zu verbessern, da es Kinder der weißen Arbeiterklasse zunehmend zurücklässt und ihren Interessen nicht gerecht wird.

Die im vergangenen Sommer ins Leben gerufene unabhängige Untersuchung, wie die BBC berichtet, sollte herausfinden, warum Kinder der weißen Arbeiterklasse die leistungsschwächste große Bevölkerungsgruppe im englischen Schulsystem sind. Die Co-Vorsitzende der Untersuchung, Baroness Estelle Morris, sagte, dass dies nicht allein die Schulen schuld seien, aber Bildungsministerin Bridget Phillipson habe dargelegt, dass Generationen "der Chance beraubt wurden".

Die Untersuchung ergab, dass nur 48 % der weißen Kinder aus der Arbeiterklasse bis zum Alter von fünf Jahren ein gutes Entwicklungsniveau erreichen, während 75 % der anderen Kinder, die keine kostenlosen Schulmahlzeiten bekommen, dasselbe erreichen. 36 % der weißen Schüler aus der Arbeiterklasse erzielen in ihrem Englisch- und Mathematik-GCSE eine Note 4 oder höher, verglichen mit 72 % aller Schüler, die keine kostenlosen Schulmahlzeiten erhalten.

Es wurde außerdem entdeckt, dass weiße Arbeiterfamilien zunehmend glauben, dass das Bildungssystem keinen zukünftigen Erfolg garantiert. Um dem entgegenzuwirken, gibt die Untersuchung 24 Empfehlungen aus, darunter kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr für alle jungen Menschen bis 21 Jahre, die Ausweitung von 30 Stunden kostenloser Kinderbetreuung für alle benachteiligten Familien sowie eine erhebliche Ausweitung der Ausbildungsplätze.