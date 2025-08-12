Studie zeigt, dass Xbox Game Pass die Art und Weise, wie Menschen spielen, nicht verändert

HQ

Der Xbox Game Pass sieht von außen betrachtet nach einem durchschlagenden Erfolg aus. Vor allem für Verbraucher, da es die neuesten Spiele gegen eine monatliche Gebühr gibt, was bedeutet, dass man, wenn man auch nur ein paar brandneue Titel pro Jahr spielt, hat man im Grunde genommen schon das Geld für das Abonnement wieder herausgeholt.

Laut einer aktuellen Studie von Newzoo (via TheGamer) stellte das Unternehmen jedoch fest, dass es keinen Unterschied in der Art und Weise gab, wie Game Pass-Abonnenten mit Spielen im Vergleich zu PlayStation-Spielern interagierten. Xbox-Kunden spielen nicht unbedingt mehr Spiele als PlayStation-Nutzer, und sie spielen auch nicht mehr Stunden.

"Trotz all der Bemühungen, die Microsoft mit Game Pass unternommen hat - die Übernahme vieler Studios und die Veröffentlichung sehr hochwertiger Spiele im Game Pass - hatten wir Schwierigkeiten, ein signifikantes, anderes Verhalten im Vergleich zu Spielern auf PlayStation zu finden", sagte Emmanuel Rosier, Director of Market Intelligence bei Newzoo, im Game Wise-Podcast. "Daher waren wir etwas überrascht, dass es keinen sichtbaren 'Game Pass-Effekt' auf das Verhalten der Spieler gab."

Rosier wies darauf hin, dass die Studie nur Spiele untersuchte, die länger als zwei Stunden gespielt wurden, was darauf hindeuten könnte, dass Game Pass-Nutzer viele Titel aufnehmen, aber nicht dabei bleiben. Darüber hinaus befürchtet Rosier, dass große Spiele wie Call of Duty: Black Ops 6 vom Game Pass kannibalisiert werden könnten, da ihre Aufnahme in den Dienst zu weniger Interesse und Verkäufen führen könnte.