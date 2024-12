Studie listet die 20 entspannendsten Spiele auf

HQ

Eine von The Northerner durchgeführte Studie hat eine Liste der 20 Spiele zusammengestellt, die Ihnen am meisten helfen, sich zu entspannen. Eine Gruppe von Experten überprüfte Artikel und Rezensionen, um zu bestimmen, welche Spiele auf die Liste kommen sollten, und ordnete sie dann nach "Gemütlichkeitspunkten". Auch wenn es sich nicht nach der wissenschaftlichsten Studie der Welt anhört, führte es dennoch zu einer Liste, die es wert ist, überprüft zu werden, wenn Sie in der Stimmung für ein ruhigeres Spielerlebnis sind:



Stardew Valley

Animal Crossing: Neue Horizonte

Eine kleine Wanderung

Lil Gator Spiel

Seltsamer Gartenbau

Nachts im Wald

Dorfromantik

Koralleninsel

Auspacken

Mario Party-Superstars

Schleifen-Held

Disney Dreamlight Valley

Alles Liebe, Ghostie

Neuer Pokémon-Snap

Kaffee-Gespräch

Ein wenig nach links

Tavernengespräch

Story Of Seasons: Ein wunderbares Leben

Donut-Land

Gemütliches Wäldchen



Stimmen Sie den Ergebnissen der Studie zu? Hast du noch weitere Empfehlungen für entspannende Spiele?