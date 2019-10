Studie findet keine wissenschaftlichen Beweise für "Gaming Disorder"

Seit Anfang des Jahres sieht die Weltgesundheitsorganisation "Gaming Disorder" oder "Videospielsucht" als offizielle Krankheit an. Diese Entscheidung wird seitdem diskutiert und ist sowohl bei Fachleuten, Verbrauchern, Ärzten und Psychologen umstritten.

Einige kritisierten die Entscheidung mit der Begründung, dass es noch nicht genügend wissenschaftliche Beweise für eine Aufnahme gebe, eine neue Studie scheint diese Kritik zu untermauern. An der Oxford University in England haben Forscher untersucht, ob die sogenannte Videospielsucht tatsächlich auf externe Faktoren zurückzuführen sei und nicht auf die Handlung selbst. Die Studie sollte herausfinden, ob das Syndrom mit anderen "psychologischen Bedürfnissen, Befriedigungen und Frustrationen" zusammenhängt.

Dafür wurden 1004 Testpersonen in England, Schottland und Wales im Alter von 14 und 15 Jahren untersucht (die Verteilung entfällt auf 540 Jungen und 461 Mädchen). Die Kinder und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten füllten fortlaufend Befragungen über ihre Beziehung zu Spielen sowie andere Details aus ihrem Leben aus, was am Ende statistisch ausgewertet wurde. Laut einem der Autoren der Studie, Andrew Przybylski, habe das Forschungsteam keine Belege dafür gefunden, dass es das Spiel selbst ist, das eine Sucht hervorruft:

"Unsere Ergebnisse zeigten keine Hinweise darauf, dass eine ungesunde Beziehung zu Spielen emotionale, soziale und verhaltensbezogene Probleme darstellt. Vielmehr hängen Unterschiede in der Spielerfahrung mit größerer Wahrscheinlichkeit mit den psychologischen Grundbedürfnissen von Jugendlichen in Bezug auf ihre Kompetenz, Autonomie und die soziale Zugehörigkeit zusammen (sofern [diese Faktoren] aufeinandertreffen). Es gibt andere, umfangreichere Funktionsprobleme. Aufgrund dieser Erkenntnisse glauben wir, dass es nicht genügend Beweise gibt, um das Spielen als eine klinische Krankheit zu betrachten."