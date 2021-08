Struggling schleppt sich auf PS4 und Xbox One

HQ

Nach über einem Jahr kriecht das verstörende, physikbasierte Plattformspiel Struggling, das bereits auf PC und Nintendo Switch erhältlich ist, auf PS4 und Xbox One. Am 8. September werden die beiden Konsolenportierungen bereitstehen, preislich solltet ihr euch auf etwa 13 Euro einstellen. In Struggling übernimmt jeder Mitspieler die Kontrolle über ein Glied einer grotesk geformten Kreatur und zusammen müsst ihr es irgendwie ans Ende des Levels schaffen. Das ist aufgrund der schwerfälligen Steuerung gar nicht so leicht, womit wir beim englischen Titel wären - mit etwas zu kämpfen haben/sich mit etwas abmühen. Das Game ist etwas für frustresistente Koop-Teams.