Stronghold: Warlords enthüllt eine Handvoll neuer Funktionen

Firefly Studios hat sechs neue Burg-Features für ihr Strategiespiel Stronghold: Warlords angekündigt und im aktuellen Trailer zeigen sie diese Ergänzungen in Aktion. Wer die Moral seiner Bevölkerung anregen möchte, der verschafft seinen Truppen Abwechslung in Opernhäusern, bei Kampfkunstaufführungen oder im Tempel. Wer den kulturellen Austausch nicht so gut heißt, steigert die Produktivität der Arbeiter mit Foltergerätschaften, die Angst und Schrecken verbreiten. Die wirtschaftliche Komponente eurer Stadt erhöht ihr, indem ihr in ein Straßennetz investiert und euren Industriestandbeinen Ressourcen zuordnet.

Sollte unser Reich zu groß werden, können wir das Gebiet wohl in kleinere Teile aufspalten lassen, die jeweils von freundlichen Kriegsherren verwaltet werden. Wer sich besonders großzügig fühlt, der baut Kurorte und Luxusunterkünfte für seine Bauern, was ein interessanter Kontrast zu den Foltergeräten ist... Stronghold: Warlords soll jedenfalls 2020 auf Steam starten, bestimmt im Early Access.

